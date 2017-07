«Demain nous appartient»: Beau démarrage pour le «Plus belle la vie» de TF1

«Demain nous appartient» a réalisé un bon démarrage sur TF1 — © Fabien MALOT / TELSETE / TF1

C’est ce qu’on appelle un démarrage honorable. Lundi, TF1 lançait sa toute nouvelle saga de l’été, Demain nous appartient, sorte de Plus belle la vie avec Ingrid Chauvin et Lorie Pester, diffusée quotidiennement en fin d’après-midi. Et motivés par la curiosité ou conditionnés par le bourrage de crâne publicitaire de TF1, les téléspectateurs ont répondu au rendez-vous en masse.

>> A lire aussi: «Demain nous appartient», le «Plus belle la vie» de TF1

Un premier épisode qui divise

Entre 19h20 et 19h54, 3.32 millions de curieux se sont pressés devant le lancement de la saga de TF1, soit 22.8 % de part d’audience. Comme le précise le site spécialisé Puremédias, le jeu The Wall la semaine dernière à la même heure, rassemblait 2.73 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience de 18.5 %. Un bon démarrage pour la chaîne donc, même si le premier épisode a quelque peu divisé le public. Sur Twitter, quand certains ont trouvé l’histoire plutôt « sympa », d’autres ont pointé du doigt le jeu d’acteurs…

Plutôt sympa cette nouvelle série au vue du premier épisode #DemainNousAppartient — Sophie (@EsnSophie) July 18, 2017

Hâte d'être demain à 10h30 pour voir la suite #DemainNousAppartient @ingridchauvin1 — Frédo #StarTVfr (@FredoFMTV) July 18, 2017

#Replay #DemainNousAppartient C'EST DE LA MERDE voilà pour mon live tweet pas constructif du tout — Bruno Piron (@brpiron) July 18, 2017

"Demain nous appartient"...tous les défauts des séries françaises, plans longs, dialogues de m. acteurs qui essaient de s'en sortir.... pic.twitter.com/QR4KwGVuq6 — MaJcezeuheleivlys (@MaJSylvie) July 17, 2017

Les acteurs sont vraiment nuls. Le jeu est très mauvais. Ça change des grosses productions Harlan Coben. #demainnousappartient — Romain Tamburrino (@Romain_Tmb77) July 17, 2017

Reste à savoir si la saga de l’été de TF1 séduira les téléspectateurs sur la longueur.