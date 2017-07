«Game of Thrones» : «En vacances, je me débrouille pour trouver un endroit où mon téléphone passe»

Sansa Stark et Lord Baelish dans la saison 7 de «Game of Thrones» — HBO

La saison 7 de «Game of Thrones» est diffusée pendant les vacances d’été

Les plus grands fans de la série s’arrangent pour trouver du réseau pour leur téléphone

D’autres internautes préfèrent attendre la sortie du coffret pour regarder tous les épisodes d’un coup

Ça y est ! Enfin ! Après une trop longue attente, la saison 7 de « Game of Thrones » a enfin commencé. On a regardé, commenté. Sauf que, les gars, c’est quoi ce délire ? Vous avez vu la date ? On est en été, certains sont en vacances et les autres ne vont pas tarder à l’être. « Pour une fois qu’il y a quelque chose à regarder pendant les vacances, on ne va certainement pas se plaindre », lance Joanna. D’accord, mais comment on fait ? Parce que, en vacances, tout le monde n’est pas connecté à la fibre giga haut débit ni à un réseau 4G digne d’une mégalopole. Face à ce dilemme presque cornélien (si tu es fan, TMTC), nous avons demandé aux internautes de la page Facebook de 20 Minutes comment ils comptaient faire cet été.

Comme une Daenerys pressée de reprendre le trône de son père et une Cersei déterminée à le conserver dans sa famille, certains fans ne peuvent pas attendre. En tout cas pas Vincent, qui a augmenté son forfait pour avoir plus de datas. « Le replay OCS en 3G est bien passé. L’hiver est bien de retour. » Et son été à lui sous le signe des dragons et des marcheurs blancs. Michèle est à elle toute seule la définition de la vraie fan. « Je me lève à 3 h du matin, ou alors je ne me couche pas du tout, pour voir les épisodes en direct, raconte-t-elle. Sur mon lieu de vacances, c’est plus compliqué car la connexion est difficile. Mais je me débrouillerai pour trouver un endroit où mon téléphone passe et je réussirai tout de même à voir les épisodes à chaque diffusion. Certes c’est sur mon téléphone portable, mais pour rien au monde je ne louperais un épisode. »

« Je regarde tous les épisodes d’un coup »

Le coup du téléphone c’est pratique, mais la taille de l’écran n’est pas à la hauteur de la qualité de la réalisation de la série. C'est du moins l'avis de Sam qui préfère acheter les coffrets Blu-ray de ses séries préférées. « Comme ça je les regarde à mon rythme et Game of Thrones mérite bien la HD en plus. » Idem pour Danielle, qui trouve compliqué de se mettre devant sa télévision toutes les semaines à la même heure. « J’ai définitivement renoncé à suivre ce type de séries très prenantes. J’achète le coffret dès sa sortie et je le regarde pendant un week-end entier. »

Le bingewatching, c’est sans doute là la clé de la sérénité, comme l’explique Melody : « Vacances ou non, j’attends que tout soit sorti et je regarde tous les épisodes d’un coup. Il faut être patient, mais ça paye, sinon l’attente entre deux épisodes, c’est juste pas possible ! » Et puis, comme le fait remarque justement Cécile, la voix de la raison de cet article, « il y a pire dans la vie que de regarder un épisode de "GoT" avec trois semaines de retard. Relativisons, je crois qu’on va s’en remettre. »