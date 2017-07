VIDEO. «Danse avec les stars»: Pourquoi Arielle Dombasle est la cliente parfaite pour l'émission de TF1

Arielle Dombasle, actrice, chanteuse, réalisatrice et scénariste franco-américaine. — BALTEL/SIPA

Enfin une très bonne nouvelle : Arielle Dombasle participera à la prochaine saison de Danse avec les stars, diffusée à l’automne sur TF1. Une info révélée par le Parisien mercredi et confirmée par la chaîne sur Twitter.

Arielle Dombasle est donc la toute première personnalité à confirmer sa participation au concours de danse. Une présence qui ne peut que ravir les fans du programme et de l’artiste, 20 Minutes vous explique pourquoi.

Un niveau de danse pas dégueu

Si Arielle Dombasle est principalement connue pour sa carrière cinématographique et ses envolées lyriques, elle touche aussi sa bille dans l’art de mouvoir son corps. Petite, elle pratique la danse classique, et déménage même à Paris pour y suivre des cours au conservatoire, en parallèle d’un enseignement théâtral. Une appétence pour la danse qui ne la quittera jamais. En février 2007, le Crazy Horse l’invite à se produire lors de 17 représentations exceptionnelles dans son célèbre cabaret, pour une série de performances artistiques, sensuelles et sexy.

Alors autant dire que ce ne sont pas trois pas de cha-cha-cha ou de fox-trot qui vont effrayer notre Arielle.

Le show assuré

Si son niveau en danse plus que correct peut l’envoyer très loin dans la compète, sa personnalité peut également la propulser en orbite. Car soyons honnêtes, ce qu’on aime surtout chez Arielle Dombasle, c’est son côté totalement perché, voir carrément taré (dans le bon sens du terme). Sa participation à Danse avec les stars promet d’ores et déjà des moments épiques et des séquences cultes qui nourriront tous les zappings de Noël à venir.

Des scènes aussi malaisantes que fascinantes, où les téléspectateurs s’émerveilleront devant la douce folie d’Arielle. Et qui sait, avec un peu de chance, BHL se joindra à elle sur une samba endiablée. Et ne nous dites pas que vous n'en rêvez pas.