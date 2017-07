«Doctor Who» va être une femme pour la première fois de l'histoire de la série britannique culte

Peter Capaldi, devant le Tardis, dans la saison 9 de «Doctor Who». — BBC

Jodie Whittake, 35 ans, remarquée dans la série policière « Broadchurch », fera ses premiers pas dans la série « Doctor Who » pour l’épisode spécial de Noël 2017, a indiqué la BBC qui a diffusé dimanche une brève bande-annonce, juste après la finale du tournoi de tennis de Wimbledon.

Créée en 1963, « Doctor Who » a obtenu le record de longévité dans la catégorie des séries de SF, selon le livre Guinness des records du monde. « Doctor Who » relate les aventures de son personnage principal, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps (Time Lords), appelé Le Docteur qui se déplace à bord d’une machine pouvant voyager dans l’espace et dans le temps et ayant l’apparence d’une cabine téléphonique de police bleue.

Jodie Whittaker sera la 13e régénération du Docteur après l’acteur écossais Peter Capaldi qui jouait le rôle depuis 2013. La série a fêté son 50e anniversaire il y a quatre ans en diffusant simultanément dans près de 100 pays un épisode spécial.