«The Walking Dead»: Le cascadeur qui a fait une grave chute est décédé

Andrew Lincoln et Norman Reedus dans Walking Dead — AMC

The Walking Dead endeuillé. Le cascadeur qui avait fait une grave chute mercredi soir est décédé, a indiqué Variety vendredi. Le tournage, qui avait été interrompu jeudi, reste pour l’instant suspendu. Le syndicat des acteurs et des personnels SAG-AFTRA a ouvert une enquête sur l’accident.

Selon Deadline, John Bernecker, un cascadeur expérimenté qui avait notamment travaillé sur The Hunger Games et Fast and Furious, a fait une chute d’environ sept mètres depuis un balcon et a subi une grave blessure à la tête. Il répétait une scène de combat et devait effectuer une cascade « de routine » mais il a perdu l’équilibre et a raté le matelas de protection de quelques centimètres, selon TMZ.

Saison 8 prévue pour octobre

« Nous avons le regret d’annoncer que John Bernecker a été victime d’un accident tragique sur le tournage. Il a aussitôt été transporté dans un hôpital d’Atlanta et nous avons suspendu la production », avait indiqué la chaîne jeudi soir. AMC ne s’est pas encore exprimé après le décès.

La diffusion de la saison 8, après une saison 7 en perte de vitesse malgré l’arrivée du méchant Negan, devait commencer en octobre 2017, mais on ne sait pas si le drame aura un impact sur le calendrier.