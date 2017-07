Emmy Awards 2017: Carton pour «Westworld» et «Stranger Things» aux nominations

La saison 2 de «Stranger Things» a été confirmée pour 2017 par Netflix. — NETFLIX

L’âge de Trump et des robots. L’émission satirique culte Saturday Night Live et la série de science-fiction Westworld arrivent en tête des nominations aux Emmy Awards 2017, annoncées jeudi à Los Angeles. Elles sont nommées dans 22 catégories, devançant Feud, sur la rivalité entre les actrices Joan Crawford et Bette Davis, et la série déjà culte de Netflix, Stranger Things, avec 18 nominations chacune. Et Game of Thrones dans tout ça ? La série de HBO n’était pas éligible cette année : la diffusion de la saison 7 démarre dimanche, soit après la date limite du 31 mai.

Pour le reste, les Emmy mélangent les valeurs sûres et les nouveautés, avec 17 nominations pour Veep, 16 pour Big Little Lies et Fargo, et 13 pour The Crown, The Night Of et The Handmaid’s Tale, la série événement de l’été, actuellement diffusée en France sur OCS Max. La cérémonie aura lieu le 17 septembre et sera cette année présentée par Stephen Colbert.

>> Voici les nominations pour les principales catégories :

Meilleure série dramatique

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

House of Cards

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Kevin Spacey, House of Cards

Milo Ventimiglia, This Is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique

Viola Davis, How to Get Away With Murder

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Keri Russell, The Americans

Evan Rachel Wood, Westworld

Robin Wright, House of Cards

Meilleure comédie

Atlanta

black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Meilleure actrice dans une comédie

Pamela Adlon, Better Things

Jane Fonda, Grace & Frankie

Allison Janney, Mom

Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt

Julie Louis-Dreyfus, Veep

Tracee Ellis Ross, black-ish

Lily Tomlin, Grace & Frankie

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson, black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Zach Galifianakis, Baskets

Donald Glover, Atlanta

William H. Macy, Shameless

Jeffrey Tambor, Transparent

Meilleure mini-série

Big Little Lies

Fargo

Feud : Bette and Joan

Genius

The Night Of

Meilleure actrice dans une mini-série

Carrie Coon, Fargo

Felicity Huffman, American Crime

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, Feud : Bette and Joan

Susan Sarandon, Feud : Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Meilleur acteur dans une mini-série