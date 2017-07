Michel Cymes: L'animateur se lance dans une nouvelle aventure

L'animateur Michel Cymes, qui présente notamment « Le Magazine de la Santé » sur France 5, va jouer dans un polar. — P. Vila / Sipa

Michel Cymes va pour la première fois s’essayer à la comédie. L’animateur TV préféré des Français jouera dans un épisode des polars régionaux Meurtres à…, diffusé sur France 3.

La série, produite par Dominique Besnehard, met en avant les petites communes françaises à travers des fictions. Michel Cymes y interprétera le rôle d’un médecin légiste dans Meurtre à Oléron.

Aux côtés de Mimi Mathy ou Line Renaud

Le présentateur du Journal de la Santé (France 5), chouchou des Français selon un récent sondage de TV Magazine, ne sera pas la seule célébrité à jouer dans la série.

D’autres personnalités françaises ont été recrutées comme Mimi Mathy, l’actrice de Joséphine ange gardien, diffusé sur TF1. Elle enquêtera dans Meurtre à Saint-Paul-de-Vence. Line Renaud, retrouvée récemment dans 10 % sur France 2, jouera, elle, dans Meurtre à Bride-les-bains.

La chaîne publique ne s’arrête pas là et compte étoffer son offre de fictions à partir de la rentrée. Charlotte de Turkheim et Jean-Pierre Daroussin viennent de finir les tournages d’épisodes de la série La loi de…

Dernière saison pour Un Village français

Le feuilleton Capitaine Marleau est également reconduit avec trois nouveaux épisodes de 90 mn, qui accueilleront les comédiens Niels Arestrup, Yolande Moreau, David Suchet et Laura Smet. Et bien sûr, le feuilleton Plus belle la vie, produit par Newen, continuera son parcours.

En revanche, la série phare Un village français prend fin. Le tournage de la septième et dernière saison réalisée par Jean-Philippe Amar s’est achevé ce mois-ci.

La chaîne mise sur ses fictions

Parmi les nouveautés, la chaîne diffusera la série thriller La Forêt de Julius Berg avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Frédéric Diefentahl.

Les fictions de la chaîne ont attiré en moyenne près de 4 millions de téléspectateurs et 15.6 % de parts d’audience, de sept 2016 à juin 2017.