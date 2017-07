QUIZ. «Game of Thrones»: Ces personnages sont-ils morts ou vivants?

Jon Snow, à la fin de la saison 5 de «GOT» — HBO

La saison 7 de GOT commence le 17 juillet, voici un petit quiz pour vous faire patienter

Qui est mort et qui est vivant dans les personnages ?

Les fans de «Game of Thrones » le savent : il ne faut surtout pas trop s’attacher aux personnages. Parce qu' ils meurent. Beaucoup. Le plus souvent quand on s’y attend le moins et de manière pas sympa du tout. Une vidéo compile même les 150.966 morts depuis le début de la série.

Comme on a parfois du mal à s’y retrouver entre les morts, les survivants et les ressuscités (coucou, SPOILER), amusez-vous avec notre quiz.

Ces personnages sont-ils déjà morts ou ont-ils une chance de survivre aux deux saisons restantes ?