«Touche pas à mon poste»: Titoff devrait rejoindre l'équipe de Cyril Hanouna

Titoff lors de l’enregistrement des Grands du rire 2017 — PJB/SIPA

La clique de « Baba » accueille encore un nouveau visage. Lundi, cinq chroniqueurs de la nouvelle saison de Touche pas à mon poste ont été dévoilés par Europe 1 : Rachid Arhab, Rockhaya Dialo, Renaud Revel, Louis Morin et Guillaume Genton. Ce mardi, selon la radio, le nom d’un humoriste est sur toutes les lèvres pour rejoindre les troupes de l’émission phare de C8 : Titoff devrait venir en joker de Jean-Luc Lemoine.

>> A lire aussi : Et le prochain chroniqueur de «Touche pas à mon poste» à partir sera...

Après l’affaire du canular homophobe et la levée de bouclier des annonceurs, Cyril Hanouna change son talk-show pour la rentrée de septembre. Entre l’arrivée de Renaud Revel, spécialiste médias, Rachid Arabe, ancien membre du CSA et Rokhaya Diallo, militante associative et auteure, Cyril Hanouna fait un virage éditorial avec une émission a priori plus sérieuse et plus axée médias.