«Touche pas à mon poste!»: Revel, Diallo et Combal rejoignent Hanouna à la rentrée

L'équipe de « Touche pas à mon poste » sur C8. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

On ne va plus reconnaître l’émission de Cyril Hanouna à la rentrée. Ce lundi, Le grand direct des médias sur Europe 1 a révélé tous les changements à venir dans Touche pas à mon poste, diffusée sur C8, après une fin de saison secouée par les polémiques. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle identité visuelle et surtout nouveaux visages.

>> A lire aussi : Face aux rumeurs sur la fin de «TPMP», Cyril Hanouna tacle les «abrutis»

Revel, Arhab et Diallo…

Renaud Revel, ex-spécialiste médias de L’Express, rejoint la clique de « Baba ». Il sera accompagné de Rachid Arhab, ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel et actuel journaliste politique sur CNews, de Rokhaya Diallo, militante associative et auteure. Le reporter Louis Morin, du Petit Journal de Cyrille Eldin, devrait aussi débarquer dans la nouvelle bande.

Camille Combal, l’animateur d’Il en pense quoi Camille, sur C8, réintègre l’équipe de TPMP. Il aura pour mission de décortiquer les images médias et les images politiques de 20 heures à 20h25. Une vraie nouveauté pour l’émission. Tom Villa, l’humoriste de Salut les Terriens !, proposera une fiction de deux minutes appelée « Sans mensonge ».