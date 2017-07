Nabilla en Australie pour NRJ12: La starlette «a peur de péter un câble»

Nabilla Benattia, en avril 2016. — Victor Point/20 Minutes

Nabilla est de retour sur NRJ12 pour un nouveau concept : Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie. L’idée ? Parcourir le pays avec un budget très limité et la jeune femme ne semble pas rassurée à la veille de son départ dans une interview vidéo pour le Parisien. Elle décolle ce vendredi et, si elle sera accompagnée de son frère Tarek, de cinq de ses amis, et de son « fiancé » tout le long du « soap adventure », elle ne cache pas ses appréhensions.

"Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie" : au programme, traverser l'île d'est en ouest, avec juste des rangers — Claire Barrois (@ClaireBarrois) June 28, 2017

« Thomas, c’est un grand sportif, il va bien le vivre, moi je ne sais pas mais j’ai vraiment envie de relever ce défi », confie-t-elle. « Si je craque, je craque ».

Nabilla et Thomas Vergara se sont fait connaître du grand public après un fait divers. Elle a été condamnée à six mois de prison ferme pour avoir poignardé son compagnon en 2014.