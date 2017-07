20 Heures de France 2: Julian Bugier est décidé à «avoir cette place de numéro 1»

MEDIAS Le journaliste s’est confié sans langue de bois à « TV Magazine » et ne cache pas ses ambitions…

Le journaliste Julian Bugier. — RUSSEIL Christophe / FTV

« Je n’ai jamais caché mon ambition, alors il y a forcément une forme de déception. » Julian Bugier s’est confié sans langue de bois à TV Magazine. Le journaliste de France 2 aurait aimé succéder à David Pujadas à la présentation du 20 Heures. « Ce que j’ai construit durant ces six années (…), au journal, mais aussi à la présentation de magazines, de soirées continues, d’éditions spéciales, me donne une légitimité », poursuit celui qui présentera les JT du soir tout au long de l’été.

« Je crois au travail et au mérite »

A en juger par l’interview accordée à l’hebdomadaire, il se satisfait de rester le « joker » de la rédaction et prend son mal en patience : « Je suis d’un naturel optimiste et j’ai la vie devant moi. (…) Je crois au travail et au mérite. J’arriverai un jour à avoir cette place de numéro un. »

En attendant, Julian Bugier soutient celle qui lui a été préférée pour reprendre le poste de David Pujadas à la rentrée. « Je n’ai aucun doute sur le succès d’Anne-Sophie Lapix. (…) C’est une journaliste d’expérience. Elle a déjà été présentatrice d’une grande édition à TF1 il y a plusieurs années. Elle a montré que c’était une intervieweuse politique de choc avec Dimanche +, sur Canal +, mais aussi une talentueuse animatrice de bande avec C à vous. »