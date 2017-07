«On n’est pas couché»: On fait passer le casting aux remplaçantes de Vanessa Burggraf

EMBAUCHE Vanessa Burggraf quitte « On n’est pas couché » et retourne sur France 24…

Elle a vécu une saison éprouvante. Vanessa Burggraf quitte On n’est pas couché présenté par Laurent Ruquier, annonce la binôme de Yann Moix ce jeudi au Parisien. Issue de France 24, la journaliste très critiquée cette saison a décidé de retourner sur la chaîne internationale française qu’elle avait quittée pour rejoindre France 2.

« Il y a trois semaines, la direction de France 24 m’a proposé de prendre la direction éditoriale de la chaîne française », explique celle que Laurent Ruquier a toujours défendue. Alors que le présentateur est « quasi sûr de recruter une femme », « plutôt une philosophe qu’une journaliste », 20 Minutes a fait passer le casting. Polémiste, figure clivante du PAF ou femme de conviction, qui prendra la chaise à côté de Yann Moix à la rentrée le samedi soir ? On lance les paris.

Charline Vanhoenacker, la candidate naturelle ?

On pourrait presque penser que c’est plié vu le nombre de fois où la Belge à la plume acérée a été citée pour rejoindre Laurent Ruquier. Son nom avait été évoqué en 2015 pour remplacer Aymeric Caron et en 2016 pour reprendre la place de Léa Salamé. Elle était même en discussions, selon le spécialiste des médias Renaud Revel en juin 2016, avant que le présentateur et la production ne finissent par jeter leur dévolu sur Vanessa Burggraf. L’année 2017 sera-t-elle l’année de l’humoriste respectée qui sévit sur France Inter dans Si tu écoutes, j’annule tout ? Pas vraiment philosophe, pas vraiment journaliste non plus, pourquoi pas ?

Probabilité : 4/5

Sonia Mabrouk, la nouvelle Léa Salamé ?

Elle se définit comme une « journaliste française, musulmane, pour la liberté des femmes, qui suit son chemin en s’appuyant sur ses convictions… » Elle présente l’émission d’actualité de Public Sénat, On va plus loin et Le débat des grandes voix, elle a attiré l’attention en avril dernier sur l’émission Salut les Terriens ! de Thierry Ardisson.

Il l’avait surprise en lui annonçant qu’elle était envisagée pour prendre le relais de Vanessa Burggraf. « Ils pensent à vous, préparez-vous… », lui avait confié l’homme en noir alors que Sonia Mabrouk venait promouvoir son livre Le monde ne tourne pas rond, ma petite-fille (Flammarion). Dans la même émission, elle s’était fait remarquer en apostrophant Marwan Muhammad, président du Collectif contre l’islamophobie en France.

Elle avait fini par réagir aux bruits sur son arrivée chez Laurent Ruquier : « À ceux qui propagent la rumeur que je vais rejoindre une certaine émission, c’est de l’intox. Je poursuis et choisis un chemin qui me ressemble. » Anticonformiste et souvent comparée à Léa Salamé, elle a toutes les qualités requises, il ne lui manque plus que l’envie.

Probabilité : 1,5/5

Eugénie Bastié, dans les pas de Natacha Polony ?

On est loin de la philo avec Eugénie Bastié, mais on connaît le goût de Laurent Ruquier pour les figures clivantes. Et de ce point de vue, elle est la candidate idéale. Journaliste au Figaro et essayiste d’à peine 25 ans, elle est présentée comme la relève d’Eric Zemmour. Celle dont les deux marraines médiatiques sont Natacha Polony, du Figaro et Elisabeth Levy, de Causeur (auquel Bastié a contribué), a lancé sa revue catholique Limite, en 2015. Niveau filiation, l’ancienne chroniqueuse réac d' Actuality (qui n’a pas survécu très longtemps) a le CV suffisamment rempli pour séduire On n’est pas couché, d’autant que son nom avait été cité en remplacement de Léa Salamé.

Probabilité : 2/5

Marcela Iacub, l’intellectuelle sulfureuse ?

Intellectuelle formée à la rigueur du droit, Marcela Iacub, membre des Grosses têtes, pourrait faire la différence. L’essayiste sulfureuse qui a fait parler d’elle en 2013 avec son livre sur ses ébats avec DSK, Belle et bête, fait partie de la bande de Laurent Ruquier. Fantaisiste et étonnante, elle a la verve aiguisée et le sens de la polémique. Ca se pourrait…

Probabilité : 3/5