«L'Amour est dans le pré»: Sébastien élimine Laetitia et déchaîne la colère des internautes

Ils ne s’étaient pas revus depuis l’école primaire. L’émotion télévisuelle était à son comble lors du dernier épisode de L’Amour est dans le Pré pour les retrouvailles de Sébastien, éleveur de brebis et de vaches en Normandie et de son amie d’enfance, Laetitia.

Une déclaration émouvante qui reste lettre morte

Des retrouvailles qui ont donné lieu à des moments d’émotions intenses, lors d’une longue étreinte entre les deux camarades de classe. Laetitia n’a pas hésité à faire part de ses sentiments envers l’agriculteur à travers ces mots très touchants : « Tu es beau, tu as gardé le même regard… Tes yeux qui pétillent… ».

#EXTRAIT Sébastien retrouve au speed-dating son amie d'enfance et l'émotion est au rendez-vous ! #ADP , ce soir 💕 pic.twitter.com/90z6v5fmoR

OH LALALALALA ! ON VA PLEURER AVEC SÉBASTIEN ET LAETITIA ! #ADP2017