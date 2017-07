«La télé même l'été!», «10 couples parfaits», «Presque adulte»... On a passé une journée de juillet devant la télé

On regarde quoi cet été à la télé? — France 2/NT1/C8

Il se faisait désirer depuis près d’un an, mais le voilà enfin : l’été. Et avec lui, ses petits copains « la glandouille » et « l’oisiveté », sans oublier ceux qu’on attend tous avec impatience : les programmes télé estivaux. Pas les classiques Fort Boyardet autre Secret Story qui n’ont plus rien à prouver, mais plutôt les nouveaux « concepts » ou les déclinaisons ensoleillées de nos émissions quotidiennes. Du neuf quoi.

20 Minutes a fait le tour d’une journée télé en ce début d’été 2017.

Commencer sa journée de glande

Quoi de mieux qu’un petit Télématin pour débuter sa journée ? Rien de bien transcendant du côté de la matinale, nous direz-vous… Erreur ! Car depuis le lundi 3 juillet, une révolution de taille bouleverse les téléspectateurs de France 2 : l’absence de William Leymergie. Ou plutôt l’arrivée de son remplaçant Laurent Bignolas, qui a repris les rênes de l’émission bien plus tôt que prévu. Pour être honnête, pas de grosse prise de risque du côté de la chaîne, les matinaux héritent d’un présentateur très sympathique, mais étrangement similaire à son prédécesseur, jusqu’au timbre de voix (saisissant). Du changement donc, mais du changement de petit bras. Une présentatrice, ç’aurait été pas mal aussi, non ?

Patienter jusqu’au déjeuner

On part clairement sur une journée pépère, alors tant qu’à faire, misons sur du tradi et dégainons la carte Motus. Soit la valeur sûre de la fin de matinée, la garantie de retrouver un Thierry Beccaro aussi déconneur que la veille, d’apprendre des nouveaux mots (genre « Xérophile », X-E-R-O-P-H-I-L-E) et de s’émerveiller devant nos tendres petites boules noires. Bon, il y a plus sexy, on le reconnaît. Mais hormis l’arrivée des Feux de l’amour à 11 heures sur TF1 début 2017, la case du 10h-12h à la télé semble comme éternellement figée et demeure aussi passionnante qu’un rat mort. Et encore.

En sortant de la sieste

En général, question programmes télé de l’été, tout se joue l’après-midi et en soirée. C’est donc avec un grand enthousiasme que 20 Minutes brandit sa zappette après la sieste. Mais ça, c’était avant de se souvenir qu’à cette époque (et jusqu’au 23 juillet), une partie des chaînes est squattée par le Tour de France et des petits bonshommes qui transpirent des litres de sueur en plein cagnard. Et en zappant frénétiquement hors France Télé, on se rend vite compte que les concurrentes ont clairement baissé les bras : téléfilms palpitants sur TF1 (Une mère abusée, La folie en héritage etc.), énième rediff de Tellement vrai sur NRJ 12…

Ah non, on oubliait, depuis lundi 3 juillet à 12h40, et jusqu’à ce que mort s’ensuive, W9 mise sur l’innovante série Ma famille d’abord pour contrer les rediffs de Grey’s Anatomy sur NT1 et Inspecteur Barnaby sur C8, rapporte toutelatele.com. Une bataille sanglante…

En attendant l’apéro

Accrochez-vous, car passé 17 heures, on entre incontestablement dans la case horaire la plus excitante. A 17h40, il faut choisir son camp : la version estivale du Mad Mag sur NRJ12 ou le nouveau programme de dating de NT1. D’un côté le Summer Class du Mad Mag tente de mettre des candidats de téléréalité sur les bancs de l’école (un pari osé), de l’autre, 10 couples parfaits propose à 20 zigotos de trouver leur « âme sœur » dans une villa à Marbella. De beaux programmes, non ? Après, il reste toujours l’option Slam sur France 3.

Enfin, de son côté, C8 n’est pas en reste. A 18h50, la chaîne propose La télé même l’été !, un programme qui se transformera dès le 17 juillet en jeu. Le principe ? Des chroniqueurs passent l’année médiatique en revue autour du présentateur Julien Courbet. Soit TPMP, mais sans Baba, avec 1.000 euros à la clé pour les futurs participants dans quelques semaines. En bref, du recyclage.

Et la suite ?

Si vous aussi vous avez décidé de ne pas partir en vacances pour ne pas rater une miette des événements de l’été du petit écran, sachez que dès le 17 juillet, TF1 dégainera Demain nous appartient une série quotidienne inédite avec Lorie Pester et Ingrid Chauvin, diffusé à 19h20. Sans oublier Presque adulte à partir du 8 juillet sur la même chaîne, une mini-série avec les youtubeurs Cyprien, Natoo et Norman. De quoi bousculer enfin le petit écran ?

Du coup, notre conseil pour cet été : songez sérieusement à vous abonner à un service de vidéo à la demande, genre Netflix ou autres, ou remontez de la cave l’intégrale en DVD de Friends (pour ceux qui l’ont revendu sur une brocante, pas de bol).