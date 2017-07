VIDEO. «Télématin»: Laurent Bignolas débarque plus tôt que prévu

Laurent Bignolas présente son premier «Télématin» le lundi 3 juillet 2017. — Capture d'écran/France 2

Une petite surprise pour les téléspectateurs de France 2. Alors qu’il devait prendre la relève de William Leymergie à la rentrée, Laurent Bignolas a présenté Télématin ce lundi 3 juillet.

« C’est très sympa d’être avec nous ce matin »

Laurent Bignolas a fait sa première ce matin : « C’est très sympa d’être avec nous ce matin, en ce début de vacances, mais pas pour tout le monde », a lancé l’ancien présentateur de la matinale de Franceinfo, avant d’enchaîner sur le journal de 6h30.

Une prise de rênes très sobre, alors que le départ de William Leymergie est une petite révolution. Ce dernier a quitté à Télématin vendredi 30 juin, après 32 ans à la présentation de l’émission de France 2, sous l’ovation de son équipe, en larmes, déclarant à l’adresse des habitués de l’émission : « Au fond, vous et moi nous sommes des colocs. Des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Vous êtes souvent chez vous et parfois on a un peu l’impression qu’on vit ensemble non ? Alors c’est vous dire à quel point vous allez me manquer ».