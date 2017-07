Face aux rumeurs sur la fin de «TPMP», Cyril Hanouna tâcle les «abrutis»

L'animateur Cyril Hanouna. — Pierre-Emmanuel Rastoin

L’image de l’avant-soirée de C8 est durablement abîmée, après les nombreuses polémiques autour de l’émission et notamment celle du canular homophobe « Baba Hot Line ». La chaîne pourrait ainsi ne pas reprogrammer Touche pas à mon poste. L'info lancée par LesJours.fr, qui évoque l’arrêt de l’émission après l’été, a été farouchement démentie par Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux.

« TPMP sera de retour »

« Mes amours, TPMP sera de retour et l’émission sera plus forte que jamais ! Le 1er talk de France sera de retour, n’écoutez pas les abrutis qui écrivent n’imp », a écrit Cyril Hanouna sur son compte Twitter, avant d’ajouter : « Et les chéris, j’ai bien appuyé sur “1er talk de France” parce que ça vénère les abrutis qui écrivent des conneries ».

Une nouvelle formule

Alors que les chroniqueurs Thierry Moreau, Enora Malagré ou encore Capucine Anav ont décidé de quitter le navire, Agatha Rouland, la nouvelle productrice artistique du talk, devrait être en charge de renouveler le programme avec de nouveaux chroniqueurs, un nouveau décor et un nouveau générique, selon Le Parisien. Cyril Hanouna pourrait aussi laisser sa place le vendredi à un autre animateur comme Julien Courbet ou Camille Combal. Histoire d’éviter le surmenage et de nouveaux dérapages.