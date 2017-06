VIDEO. Daphné Bürki fait ses adieux en larmes à la «Nouvelle édition» sur C8

La dernière de «La Nouvelle édition» sur C8 — Capture Twitter LNE

C’était la grosse fête. Pour la dernière Nouvelle éditionce vendredi sur C8, il y a eu des larmes et des coups de folie, des chants et des baisers. Daphné Bürki part sur France 2 et William Leymergie reprendra sa case. Pour marquer le coup, l’animatrice a réuni de nombreuses figures du programme, né en 2007 sur Canal + sous le nom de L’Edition spéciale avant d’être basculée sur C8.

C'était La Nouvelle Edition.

Merci à tous ❤️ #LNE pic.twitter.com/58AEkC8D2k — La Nouvelle Édition (@LNE) June 30, 2017

une reprise de « Go West »

D’anciens animateurs sont venus célébrer la fin de l’émission : Samuel Etienne, Bruce Toussaint, et d’anciens chroniqueurs comme Ophélie Meunier, Anne-Elisabeth Lemoine, Emilie Tran Nguyen, Abdel Alaoui.

Après avoir écouté Daphné Bürki faire ses adieux (et un clin d’œil à ceux de William Leymergie sur Télématin), l’équipe a chanté une reprise de Go West des Village People en hommage à ces dix dernières années. L’animatrice, très émue, n’a pas pu retenir ses larmes.