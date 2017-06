«La Consolation»: France 3 va adapter l'autobiographie de Flavie Flamant

TELEFILM Emilie Dequenne, Léa Drucker et Lou Gable seront au casting du téléfilm...

Flavie Flament en 2011. — BALTEL/SIPA

France 3 va adapter en téléfilm La Consolation (Ed. JC Lattès), l’autobiographie de Flavie Flamant dans laquelle elle confiait avoir été violée pendant son adolescence par un célèbre photographe. La chaîne a même annoncé son casting ce vendredi sur Twitter : Emilie Dequenne, Léa Drucker et Lou Gable seront à l’affiche.

#OFFICIEL : @France3tv adapte le livre de Flavie Flament "La Consolation" avec Emilie Dequenne, Léa Drucker & Lou Gable pic.twitter.com/NkxfwPaJt2 — France3ServicePresse (@France3Presse) June 30, 2017

« L’homme qui m’a violée est bien David Hamilton »

Dans un ouvrage paru en octobre dernier, l’animatrice raconte le viol dont elle a été victime lorsqu’elle avait 13 ans. Une agression commise par un grand photographe dont elle tait le nom et qu’elle avait gardée secrète pendant presque trente ans. Très vite, le nom de David Hamilton a été évoqué et Flavie Flamant a fini par sortir de son silence quelques semaines plus tard. «L’homme qui m’a violée quand j’avais 13 ans est bien David Hamilton », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à L’Obs.

L’artiste connu pour ses photos de très jeunes filles dans des poses lascives, qui clamait son innocence, a été retrouvé mort fin novembre à son domicile parisien. Il avait annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.