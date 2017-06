VIDEO. William Leymergie a pleuré à l'antenne pour la première fois en 32 ans à «Télématin»

William Leymergie lors de sa dernière à «Télématin», le 30 juillet 2017. — Capture d'écran France 2

C’est, de mémoire, la première fois que l’on a vu William Leymergie pleurer à l’antenne. Et puis c’est arrivé ce vendredi, sur les coups de 9h25, lorsque celui qui anime Télématin depuis trente-deux ans a fait ses adieux aux téléspectateurs de France 2. Il sera à la rentrée sur C8, aux commandes d’un nouveau rendez-vous à la mi-journée.

L’animateur, visiblement sous le coup de l’émotion a commencé par saluer ses équipes et collaborateurs : « Ceux qu’ils ne savent peut-être pas, c’est que je les aime. Et pour toujours. »

William Leymergie s’est ensuite adressé aux fidèles de l’émission. « Ça fait presque quarante ans de vie commune (…). Cette liaison je ne suis pas près de l’oublier. (…) Vous et moi, nous sommes des colocs de la télé. On se voit si tôt le matin. Vous êtes souvent chez vous et parfois, on a un peu l’impression qu’on vit ensemble, non ? Vous allez me manquer. »

Après avoir eu un mot pour ceux qui lui succéderont en septembre dans Télématin, dont Laurent Bignolas à la présentation - « ce sont des grands pros, vous pouvez leur faire confiance » -, William Leymergie a pris congé d’un « à bientôt »…

L’équipe de Télématin qui l’entourait, nombreuse, sur le plateau, a ensuite applaudi. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. C’est sur ses images et au rythme de Puisque vous partez en voyage, chanté par Françoise Hardy et Jacques Dutronc, que William Leymergie a refermé le chapitre d’une longue carrière sur le service public. « Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage, Je veux sourire avec courage… »