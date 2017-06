VIDEO. La série de Marvel «Inhumans» se dévoile dans un trailer bien kitsch

Le cast de la série de Marvel «Inhumans». — ABC/MARVEL

La série Marvel de trop ? Jeudi, on a eu droit au premier coup d’oeil à Inhumans, attendue en septembre sur la chaîne ABC. Et la qualité semble loin de ce que le studio a pu proposer sur Netflix avec Daredevil ou Jessica Jones.

En vrac, on a des costumes dignes de Flash Gordon, des maquillages sortis de Stargate, des dialogues en bois et un accent douteux de Ramsey Bolton de Game of Thrones (Iwan Rheon). Ajoutez un énorme chien de synthèse et une histoire incompréhensible pour le grand public (une lutte fratricide qui déchire une famille royale de super-humains qui vivent sur la Lune et se téléportent à Hawaï), et c’est le grand chelem du WTF.

Par le showrunner d'« Iron Fists »

Il est tout à fait possible que la série fasse mentir sa bande-annonce, mais avec Scott Buck, à qui l’on doit déjà la merveille Iron Fist, aux manettes, mieux vaut modérer ses attentes.

Sur ABC, Marvel a déjà lancé Agents of Shield, qui se bonifie avec le temps, et Agent Carter, une sympathique série rétro annulée après deux saisons. Le dernier-né du Marvel Cinematic Universe aura bien de la chance s’il dure aussi longtemps.