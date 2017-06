Les fans ont été entendus, Netflix va offrir une fin à «Sense8»

Cela faisait longtemps qu'une annulation n'avait pas déclenché une telle mobilisation. Et la campagne #RenewSense8 a en partie payé: si la série reste bien annulée, Netflix a donné son feu vert pour un finale de deux heures qui sera diffusé l'an prochain. Lana Wachowski l'a annoncé sur Twitter ce jeudi.

Death doesn't let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0