«Pascal, le grand frère» de retour sur C8

Pascal Soetens, dit «Pascal, le grand frère», en septembre 2013 — PJB/SIPA

Pascal, le grand frère est de retour sur C8. On se souvient des mythiques recadrages d’adolescents rebelles ou intenables, de ses leçons de morale et de ses coups de pression sur TF1. Invité de Julien Courbet dans Touche pas à mon poste ce mercredi soir, le coach de vie Pascal Soetens a levé le suspense sur son futur.

« Je redors chez eux »

Il a annoncé son arrivée sur C8, (son départ de NRJ12 avait été annoncé un peu plus tôt), pour reprendre Pascal, le grand frère. Il a assuré que l’émission reviendrait « en prime » dans « sa version originale », celle qui était diffusée sur TF1, dans laquelle il dormait chez les familles.

« On revient aux sources, explique-t-il sur le plateau. Je redors chez eux et plein de nouveautés mais on en reparlera. »

Pascal, le grand frère, originellement diffusée sur TF1, était devenue culte. Lancée en 2006, elle s’était arrêtée en 2012 quand Pascal Soetens a claqué la porte de la chaîne, frustré de ne pas se voir proposer d’autres projets, rappelle Puremedias.