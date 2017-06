Nabilla, «Tellement vrai» et un jeu de dating... Les trois «nouveautés» à retenir de la rentrée de NRJ12

RETOUR En septembre 2017, NRJ12 a prévu de relancer la machine à téléréalités avec deux nouveautés et de remettre « Tellement Vrai » sur le devant de la scène…

Nabilla et Thomas lors de la conférence de rentrée du groupe NRJ. — C. Barrois / 20 Minutes

Le Mad Mag, Les Anges… Ces émissions font la fierté de NRJ12 en lui permettant d’être la première chaîne de France en « after school » auprès des 15-24 ans. Entre les lignes, on a compris à la conférence de rentrée de la chaîne que ces émissions donnaient le ton pour le reste de la programmation de septembre 2017. Voici les trois nouveautés qui viennent renforcer l’ADN de NRJ 12.

Nabilla revient dans une téléréalité tournée en Australie

Oui, vous avez bien lu, NABILLA REVIENT. Dans Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie, la jeune femme et son compagnon, Thomas Vergara, vont traverser l’île d’est en ouest avec une paire de rangers, un sac à dos, la possibilité de prendre un vélo ou le bus. Ils devront travailler pour pouvoir dormir à l’hôtel, faute de quoi ils passeront la nuit sous la tente ou à l’auberge de jeunesse. Ils seront accompagnés du frère de Nabilla, Tarek, déjà aperçu, notamment, dans Allo Nabilla, ma famille en Californie, et d’amis.

Le retour de « Tellement vrai » en prime et avec une présentatrice

Entendons-nous, Tellement vrai n’a jamais quitté l’antenne de NRJ 12. Mais depuis le départ pour C8 de Matthieu Delormeau, présentateur historique de l’émission, elle n’avait plus de présentateur. En septembre, la chaîne offrira sa chance à une nouvelle présentatrice, Ellen Batelaan. Inconnue du grand public, elle l’est bien des fans des Anges 9, puisqu’elle faisait partie des anges anonymes cette année. L’émission profite de ce petit lifting pour revenir en prime time.

« Game of clones », une émission de dating qui promet

Un nouveau concept de téléréalité qui, semble-t-il, fonctionne bien à l’étranger, arrive en France. L’idée de Game of clones ? Décrire précisément le physique idéal de son futur partenaire et se retrouver avec huit personnes identiques à cet idéal, qu’il faudra départager grâce à leur personnalité. La bande-annonce de la version anglaise, plutôt mignonne, était plutôt alléchante. Voyons comment ce sera adapté en France, le tournage aura lieu cet été.