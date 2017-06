Marie-Claude Pietragalla quitte le jury de «Danse avec les stars»

La chorégraphe Marie-Claude Pietragalla le 7 novembre 2015 à Cannes — Lionel Cironneau/AP/SIPA

C’est fini pour Marie-Claude Pietragalla. Elle ne sera plus dans le jury de Danse avec les stars, le concours de TF1, annonce-t-elle dans un communiqué qu’elle a publié sur Twitter. « J’ai décidé de me consacrer pleinement aux multiples projets de ma compagnie le Théâtre du Corps Pietragalla - Derouault, pour les saisons prochaines », indique-t-elle.

« Si j’ai pu par mes conseils susciter quelques vocations [...], j’en suis heureuse »

« J’ai partagé avec plaisir tout au long de ces cinq saisons mon expérience de l’art chorégraphique. La danse a vocation pour moi de parler à toutes et à tous au-delà des générations et des différences. Mon regard d’artiste et de créatrice a permis de guider et d’accompagner de nombreux candidats à explorer leur potentiel, à dépasser leurs limites, tout en révélant leur sensibilité. Si j’ai pu par mes conseils susciter quelques vocations ou même donner la simple envie de danser, j’en suis heureuse », écrit la célèbre chorégraphe française.

Elle n’est pas la seule à quitter l’émission. Laurent Ournac a également annoncé son départ au mois de mai.