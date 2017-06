NRJ12: Nabilla et Thomas Vergara de retour sur la chaîne avec une nouvelle téléréalité

Nabilla Benattia et Thomas Vergara, le 19 mai 2016. — SIPA

Nabilla et Thomas Vergara sont de retour sur NRJ12. Les deux célébrités qui se sont rencontrées sur le tournage des Anges de la téléréalité 5 : Welcome to Florida, vont participer à une nouvelle émission de téléréalité, annonce la chaîne ce mercredi : Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas en Australie.

Nabilla et Thomas vont traverser l’Australie avec rangers et sac à dos

Le principe de l’émission : Nabilla et Thomas vont traverser le pays d’est en ouest avec des rangers et un sac à dos. Ils travailleront pour survivre et mangeront local. Le frère et les meilleures amies de Nabilla les accompagneront dans le programme et, s’ils ne travaillent pas assez, ils dormiront en auberge de jeunesse. Un voyage « roots » annonce NRJ12.

Nabilla et Thomas Vergara se sont fait connaître du grand public après un fait divers. Elle a été condamnée à six mois de prison ferme pour avoir poignardé son compagnon en 2014.