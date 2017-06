Stéphane Guillon viré de «Salut les Terriens!»: «Je l’ai appris grâce à un journaliste»

Thierry Ardisson et Stéphane Guillon débarquent sur D8 — CANAL+

« La liberté de ton est une fois de plus le cœur du problème. » Stéphane Guillon a réagi sur Facebook ce mardi après l’annonce de son départ forcé de Salut les Terriens !. La décision est-elle liée à ses critiques contre Vincent Bolloré ou à sa guéguerre avec Cyril Hanouna, l’animateur roi de C8 ? En tout cas, l’humoriste ne sera pas dans la prochaine saison de l’émission présentée par Thierry Ardisson qui n’aurait rien pu faire pour le sauver.

« J’aurais bien aimé un petit coup de téléphone »

Dans un message publié ce mardi, Stéphane Guillon explique avoir été mis au courant dans la décision de C8 par un journaliste qui cherchait à recueillir une réaction. « J’aurais bien aimé que le groupe Canal Plus, avec qui je travaille depuis 2003, me prévienne, un petit coup de téléphone, cela se fait entre collègues. Pas un pot de départ, je n’en demande pas tant, mais un appel, ou un texto agrémenté d’un Smiley l’air contrit. Plus facile qu’un appel. Mais encore une fois, je ne juge pas, chacun sa méthode », écrit-il.

Et de poursuivre : « Peut-on rire de tout et de tout le monde et s’arrêter quand cela touche aux intérêts du groupe qui vous emploie ? », avant de souligner être fier d’avoir soutenu les salariés en grève d’iTélé. Il conclut par un tacle (il faut ce qu’il faut) : « Si C8 me vire, la chaîne l’assure : "Elle m’aime toujours, preuve en est, elle diffusera mon one-man-show en septembre" »