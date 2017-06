«The Voice»: Christophe Maé aurait refusé de remplacer M. Pokora

Christophe Maé lors du concert en faveur de l'association Sport dans la ville, organisé par Marie Drucker en décembre 2012. — E. Sadaka/ Sipa

Ça devait être Christophe Maé, et puis non. Il devait remplacer M. Pokora mais le chanteur aurait finalement refusé, selon des informations de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Francesca Antoniotti. L’interprète d’On s’attache n’ira pas malgré le chèque de 1,4 million d’euros promis par TF1.

« J’ai entendu aujourd’hui que Christophe Maé n’ira pas justement, alors qu’on lui a proposé 1,4 million », explique-t-elle sur le plateau ce lundi soir. Le nom de Maître Gims serait sur la table, selon Julien Courbet. Suspense.

M. Pokora a confirmé son départ

M. Pokora a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il ne sera pas dans la saison sept de The Voice, attendue en 2018 sur TF1. « Vous avez entendu tout et n’importe quoi depuis quelques semaines et surtout du n’importe quoi… Alors, ce message pour vous annoncer que je ne serai pas de la partie pour les prochaines saisons The Voice/The Voice Kids (excepté la saison des kids déjà enregistrée et qui sera diffusée à la rentrée) pour la simple et bonne raison que tout était convenu ainsi depuis le départ ! », a insisté le chanteur, qui a porté Lisandro jusqu’à la victoire, sur Facebook.