«Scènes de ménages»: Audrey Lamy explique les raisons de son départ

Marion et Cédric (Audrey Lamy et Loup-Denis Elion) dans «Scènes des ménages». — Cecile ROGUE/M6

Après neuf ans dans Scènes de ménage, les poussins arrêtent. L’annonce ce lundi du départ d’Audrey Lamy et Loup-Denis Elion de la série de M6 dans laquelle ils incarnent, depuis son lancement en 2009, Marion et Cédric a fait l’effet d’un électrochoc dans le monde de la télévision. Le soir même dans Quotidien, l’interprète de Marion s’en explique auprès de Yann Barthès sur TMC.

Des projets pour le cinéma

« Six mois dans l’année, 4.500 sketchs, neuf ans de joie, de bonheur, de fous rires, d’éclatade totale, mais au bout d’un moment, on a envie, avec mon partenaire, d’aller voir ailleurs ce qui se passe », explique Audrey Lamy. « On a envie de surprendre les spectateurs autrement, d’aller voir d’autres projets, de rencontrer d’autres gens, raconter de nouvelles histoires », confie-t-elle tout sourire. Elle en profite pour annoncer d’autres projets, la sortie en octobre du film CoeXister de Fabrice Eboué, et Simon et Theodor de Mikael Buch. Mais, rien de prévu pour la télévision pour l’instant.

De son côté, Loup-Denis Elion a publié un message sur Insta­gram. « J’espère que vous comprendrez notre choix, on a fait ça pour avancer dans nos vies artistiques personnelles, pour aller vers d’autres projets », explique-t-il avant de remercier ses fans. Heureusement, on pourra encore profiter de ce couple culte l’année prochaine.