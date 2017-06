«Scènes de ménages»: Marion et Cédric, c’est fini… Audrey Lamy et Loup-Denis Elion quittent la série

Loup-Denis Elion et Audrey Lamy, en mariés, incarnent Cédric et Marion dans «Scènes de ménages». — Cécile Rogue / M6

Adieu les poussins… Audrey Lamy et Loup-Denis Elion vont quitter la série de M6 dans laquelle ils incarnent, depuis son lancement en 2009, Marion et Cédric. Téléstar annonce que le couple historique de Scènes de ménages sera malgré tout encore visible à l’écran jusqu’en juin 2018 puisque les comédiens ont tourné de nombreux épisodes avant d’annoncer leur départ.

Et après ?

Néanmoins, il n’y aura plus de nouveaux tournages pour « Poussin » et « Poussin », tel que se surnomment Marion et Cédric à l’écran. On ignore encore si les scénaristes ont prévu quelque chose pour marquer le départ du couple, marié lors de la saison 8, le 11 avril 2017. On ne sait pas non plus la raison de ce divorce. Peut-être des envies d’ailleurs de la part des comédiens…

Audrey Lamy, très identifiée par les téléspectateurs à son rôle dans Scènes de ménage, a annoncé sur Twitter « Je serai de retour » après la fin de la saison 8 diffusée cette année.