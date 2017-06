«The Voice»: M. Pokora explique pourquoi il ne participera pas à la prochaine saison

Matt Pokora, durant la Fashion Week parisienne. — Jean-Marc Haedrich/SIPA

La rumeur de son départ se confirme. M. Pokora a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne sera pas dans la saison sept de The Voice, attendue en 2018 sur TF1. Il a tenu à mettre les choses au clair sur Facebook, alors que « tout et n’importe quoi » a été dit ces dernières semaines à ce propos.

« Je ne serai pas de la partie »

« Vous avez entendu tout et n’importe quoi depuis quelques semaines et surtout du n’importe quoi… Alors, ce message pour vous annoncer que je ne serai pas de la partie pour les prochaines saisons The Voice/The Voice Kids (excepté la saison des kids déjà enregistrée et qui sera diffusée à la rentrée) pour la simple et bonne raison que tout était convenu ainsi depuis le départ ! Ma longue tournée se terminant en fin d’année m’empêchant de participer aux tournages des prochaines saisons… », explique le chanteur, qui a porté Lisandro jusqu’à la victoire il y a quelques jours, sur Facebook vendredi dernier.

Jusqu’ici, l’interprète de Belinda est le premier départ confirmé de l’émission. Selon puremedias, aucun artiste n’a encore signé pour la prochaine édition. Des discussions auraient eu lieu avec plusieurs personnalités.