VIDEO. Netflix annule sa série «Girlboss» après seulement une saison

La femme d'affaires Sophia Amoruso qui a inspiré la série Girlboss — WENN

Adaptée du roman #GIRLBOSS et librement inspirée de la vie de son auteure, la série américaine Girlboss vient d’être déprogrammée par Netflix après seulement une saison. La série racontait avec humour comment une ado fauchée et un peu rebelle, Sophia Marlowe, décide de se lancer dans une entreprise de customisation de vêtements vintage, vendus en ligne sur Ebay.

Si l’auteure, Sophia Amoruso, se dit fière du travail accompli, elle est aussi soulagée de pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, comme elle l’a indiqué samedi sur son compte instagram, dans un post qui semble depuis avoir été effacé mais dont Variety se fait l’écho.

Différends artistiques

« Donc la série Netflix sur ma vie a été annulée. Si je suis fière du travail accompli, j’ai hâte de reprendre le contrôle de ma narration à présent. C’était une bonne série et je me sens privilégiée d’avoir travaillé avec des gens incroyablement talentueux, mais il est très dur de voir sa vie caricaturée, même si ce n’était que pour deux mois. Oui, je peux être difficile à vivre, non, je ne suis pas une connasse. Non, personne nommé Shawn ne m’a trompée. Ce sera sympathique de raconter ce qu’il s’est vraiment passé ces dernières années. Les gens lisent les gros titres, pas les corrections. »

Les critiques de la série n’ont pas été très élogieuses, et elle s’arrête donc après une saison de treize épisodes.