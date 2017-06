Pour sa dernière à «C'est à vous», Anne-Sophie Lapix remercie David Pujadas qui l'a «bouleversée»

Anne-Sophie Lapix sur le plateau de «C à vous». — Jean-Philippe BALTEL/France Télévisions

« Très chic, très touchant. Incroyable, commente Anne-Sophie Lapix. Je sais qu’il est meurtri, que c’est difficile pour lui. Et à cet instant très émouvant avoir un mot pour m’aider, pour me tendre la main et me faire accepter, entrer à France 2, ça m’a vraiment bouleversée. » Au cours de la dernière de C à vous, l’animatrice qui va remplacer David Pujadas au JT a tenu à lui rendre hommage.

Le 8 juin, David Pujadas avait fait ses adieux aux téléspectateurs après seize ans de présentation de la grande messe du 20 h pour France Télévisions. Anne-Sophie Lapix, qui avait été la doublure de Claire Chazal pour la présentation des journaux du week-end sur TF1. Sur France 5, c’est Anne-Elisabeth Lemoine qui prendra la tête de C à vous.