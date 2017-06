Dernière de «TPMP»: On a imaginé la prochaine saison de Cyril Hanouna et ça vend du rêve

RASSRAH Après cette saison de «TPMP» riche en coups de com et en polémiques, «20 Minutes» a imaginé ce que Cyril Hanouna nous préparait pour l'année prochaine...

Cyril Hanouna présente « Touche pas à mon poste » sur C8. — Cyrille GEORGE JERUSALMI/C8

« Mes chéris, ce soir je vous prépare une darka de ouf ! » Que ce soit sur son compte Twitter ou en début d’émission, Cyril Hanouna n’hésite pas à exprimer son enthousiasme à l’occasion de chaque émission de TPMP. Mais, après les sanctions du CSA, le départ des anciens de l’équipe et le recadrage du programme en émission médias l’émission risque de perdre une part de sa perpétuelle déconne. A moins que… 20 Minutes vous emmène dans le futur, et c’est pas triste à voir.

Une rentrée (trop) plan plan

Septembre 2017, TPMP revient. Finies les soirées complètement dingues, place à un nouveau regard sur les émissions du PAF. Enora Malagré, Capucine Anav et Matthieu Delormeau ont quitté l’émission comme prévu avant l’été. Sur le tard, Gilles Verdez a rejoint le mouvement, laissant les fanzouzes orphelins. Surtout, après s’être fait remonter sévèrement les bretelles par Vincent Bolloré, Cyril Hanouna n’ose plus la ramener. Résultat ? ZzzZZzzzzZzzz.

De plus, à force de bosser ensemble, le couple Castaldi a de plus en plus de mal à se supporter, et la tension entre Benjamin et Aurore devient palpable. Sale ambiance sur le plateau, sujets inintéressants, disparition de la bonne humeur d’antan : Les téléspectateurs fuient. Au bout d’un mois, Baba, dans une tentative désespérée de ressusciter la bonne ambi, demande à Vincent Bolloré s’il n’a pas assez fait amende honorable et s’il ne peut pas remettre un coup de boost au programme. Ce dernier, qui a vu ses revenus publicitaires baisser de manière trop importante, accepte. Et là, c’est le drame.

Accrochez-vous, ça va être pire

Octobre 2017 : terminée, l’époque où la téléréalité n’avait pas sa place dans l’émission : Cyril Hanouna propose à Jeremstar de devenir chroniqueur. Fanzouzes et jeremstarlettes sont au paradis, le reste du monde à l’agonie. Entre les « je huuuuuuuuuuurle » incessants de l’intervieweur de la téléréalité et les rires de hyène de Cyril Hanouna, le plateau reprend du poil de la bête. Les audiences remontent, les fanzouzes sont plus nombreux que jamais.

Cyril Hanouna va donc plus loin et débauche Karine Le Marchand. On se bidonne grave sur le plateau. Karine étonne par sa culture encyclopédique de ses vannes à base de « zigounette », ses compères renchérissent en mimant ses blagues avec des personnes du public sous le regard consterné du CSA, de la presse traditionnelle et des spécialistes des médias. Même Marlène Schiappa vient de temps en temps buzzer sur des sujets un peu olé olé. Fini le temps des polémiques, on entre dans l’ère de Baba Roi.

Le retour du CSA

Novembre 2017 : on l’avait oublié celui-là, mais depuis sa saisie en mai, le CSA étudiait le cas du canular homophobe. Il rend son verdict, et ça fait très très mal. Le gendarme de l’audiovisuel demande à Vincent Bolloré de faire cesser la diffusion de TPMP. Dans un accès de colère, il décide de vendre C8 pour un euro symbolique, las de ne pas faire assez d’argent avec sa chaîne. Et sur Twitter, devinez qui se fend d’un petit : « Mes chéris, je viens de m’offrir un beau cadeau, trop envie de vous entraîner dans ma nouvelle folie » ?