VIDEO. La BBC victime d'un incroyable, interminable (et hilarant) bug technique

Le journaliste Hew Edwards a affronté avec flegme le bug technique survenu lors de «BBC News at Ten», le 20 juin 2017. — Capture d'écran BBC

Ce bug technique incroyable aurait sa place dans un musée d’art contemporain. Pendant plus de quatre minutes, l’émission BBC News at Ten, sur la célébrissime chaîne britannique a viré au fiasco total mardi.

Le générique a bégayé une bonne dizaine de fois comme si la personne en régie chargée de l’envoyer avait décidé de mixer le son et les images dans un délire psychédélique un brin macabre sur les bords (on y voit un cercueil). La caméra semblait quant à elle, laissée à l’abandon, entre zooms et panoramiques circulaires. Le journaliste lui-même est resté impassible, ne se rendant absolument pas compte de ce qui était en train de se passer.

Une petite bière pour oublier

Le rédacteur en chef a expliqué plus tard que ce grand moment de n’importe quoi était dû à « une panne des systèmes techniques ». Le présentateur Hew Edwards, lui, a pris la chose avec flegme et humour : « Je pense que je vais me délecter de cette petite beauté après ce journal de 22h », a-t-il tweeté en postant la photo d’une canette de bière.