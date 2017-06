Shy'm animatrice de la «Nouvelle Star»: La chanteuse change de métier comme de coiffure

Shy'm aime changer de style capillaire comme de métier. — C. Barrois / Instashym / Instagram

On avait déjà remarqué que Shy’m n’avait pas de limites avec ses cheveux. Mais il semblerait que ce soit la même chose sur le plan professionnel. La jeune femme de 31 ans débarque à la rentrée sur M6 pour animer la Nouvelle Star alors que son prochain album sortira le 1er septembre. 20 Minutes fait le parallèle entre les différentes étapes de la carrière de la chanteuse et ses folies capillaires.

Danseuse

On l’oublie souvent, mais Shy’m a commencé par la danse, à Trappes, lorsqu’elle était enfant, avant de se mettre au chant. Alors sa victoire à Danse avec les stars en 2011 était certes impressionnante, mais pour la jeune femme, ça n’était qu’un retour aux sources. Et à l’époque, remarquez qu’au niveau de la coupe et de la couleur de cheveux, on n’en est pas encore à l’excentricité.

Chanteuse

C’est là le fil conducteur de sa carrière. Découverte en 2006 par le chanteur et producteur K.Maro, elle a, depuis, sorti six albums et le septième, intitulé Heroes, sortira le 1er septembre. Mais n’allez pas tenter d’associer une coupe de cheveux à une nouvelle inspiration artistique, le look de Shy’m change bien plus vite que son style musical.

👐😌👐 @radiorfm A post shared by Instashym (@instashym) on Nov 26, 2015 at 12:56am PST

Membre du jury

Le parcours de danseuse de Shy’m et ses prestations remarquées dans DALS lui ont permis d’accéder ensuite au jury de l’émission, et pour deux saisons d’affilée. Le temps de la voir passer de brune à blonde, et surtout d’enfiler des tenues plus sexy les unes que les autres et qui ont marqué les esprits.

Hé hé! Les Shimisoldiers ...!!! C'est reparti les FoLiEs!!! De Shymi et JMGi...! A post shared by jmgenereux (@jmgenereux) on Sep 30, 2013 at 12:51am PDT

Aventurière

La chanteuse est actuellement en tournage avec Mike Horn pour l’émission de M6, A l’état sauvage. Et d’après son attachée de presse, cela n’a rien d’étonnant : « Les gens qui connaissent Shy’m personnellement savent qu’elle a un côté casse-cou : elle aime nager avec les requins, sauter en parachute… » Bref, elle décoiffe (haha) !

Y qué sapelerio Volvac ... #oufissime A post shared by Instashym (@instashym) on Sep 4, 2013 at 10:54am PDT

Et après ?

L’année dernière, 20 Minutes avait imaginé Shy’m en coach de son tennisman de petit ami, Benoît Paire. Ça n’est pas encore d’actualité, mais sait-on jamais. Surtout, on sait dans quelle voie elle ne s’engagera jamais : « Elle ne cuisine pas et la mode n’est pas particulièrement son truc. » Sur le plan capillaire, on manque d’idées, mais elle, pas de créativité. On lui fait confiance pour continuer à nous surprendre.