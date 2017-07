«10 couples parfaits»: la nouvelle téléréalité de NT1, mélange de «Mariés au premier regard» et de «The Game of Love»

Dans «10 couples parfaits», parmi les dix filles et les dix garçons, chaque participant a son âme sœur. — Etienne Jeanneret / TF1

NT1 lance une nouvelle téléréalité ce lundi, intitulée « 10 couples parfaits ».

Dix hommes et dix femmes doivent trouver l’âme sœur que l’émission a trouvée pour eux parmi leurs colocataires.

S’ils trouvent tous les couples, il y a 200.000 euros à la clé à se partager.

« 20 Minutes » a trouvé les parentés de cette émission parmi ses ancêtres.

On l’a bien compris, désormais, la téléréalité se concentre sur les candidats « historiques » ou les histoires d’amour. Pour cet été, NT1 a misé sur la seconde catégorie avec un nouveau concept tourné avec des inconnus, ou presque. Le principe de 10 couples parfaits, diffusé à partir du 3 juillet à 18h30 ? Dix filles et dix garçons enfermés dans une maison dans laquelle ils doivent retrouver leur âme sœur, trouvée par des experts grâce à des tests de personnalité.

40 % de « Mariés au premier regard »

Le principe de base de Mariés au premier regard, repris dans 10 couples parfaits, c’est d’estimer que la « science » sait mieux que nous quelle personne nous correspond. « Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes de leurs personnalités a été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales », nous annonce-t-on dès le départ. Espérons que les scientifiques de l’émission seront meilleurs que ceux de l’émission de M6 à l’issue de laquelle aucun des couples prévus n’a fonctionné. Comme Tiffany et Justin, un couple inattendu naîtra-t-il au cours des dix semaines de tournage ?

30 % de « The Game of Love »

Faux couples, vrais couples, stratégie, argent… « C’est à la fois une aventure d’équipe, commune et personnelle, estime Elsa Fayer, la présentatrice de 10 couples parfaits. Ils doivent gagner tous ensemble, quoi qu’ils vivent avec les autres. » Ça ne vous fait penser à rien ? Parce que nous, si. Comme dans The Game of Love, il y a plusieurs enjeux : trouver l’amour -à défaut de le garder secret-, trouver ensemble qui sont les autres couples, et gagner 200.000 euros en s’entraidant. Car l’argent ne sera au rendez-vous que si l’ensemble des dix couples imaginés par la production voient le jour. Autre rappel de l’émission de NRJ 12, Ingrid, la candidate exclue très rapidement pour avoir menti à la production. Pas si inconnue que ça, donc.

20 % de « Bachelor »

Ponctuée par des cérémonies avec les candidats réunis autour de la présentatrice Elsa Fayer avec les hommes en costume et les femmes en robe de soirée, l’émission 10 couples parfaits ne peut qu’évoquer le Bachelor. D’après la bande-annonce, certains candidats tentent leur chance avec plusieurs personnes afin d’être sûrs d’avoir vraiment trouvé l’âme sœur. A la différence près que toutes les femmes ne se ruent pas sur un seul homme, mais que chacun tente sa chance avec un peu tout le monde. Allez, on vous offre un petit aperçu.

Les candidats se retrouvent toutes les semaines dans une cérémonie qui ressemble à celles du «Bachelor». - Etienne Jeanneret / TF1

10 % des Marseillais

Dernière surprise du programme, on retrouve également un peu des Marseillais. On nous aurait donc menti ? En réalité, Quentin, le frère de Thibault des Marseillais, l’ex de Shanna désormais avec Jessica (vous suivez ?) fait partie du casting. On avait pu l’apercevoir dans les Anges 7, lors du mariage de son frère avec Shanna. Bref, avec lui, on est certains de retrouver la bonne ambiance du programme phare de W9, au moins grâce aux cigales dans sa voix. Rien que ça.