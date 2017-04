L.B.

Pour celles et ceux qui ont passé leur enfance devant «Happy Days», elle restera à tout jamais Joanie Cunningham, la petite scout qui fourrait toujours son nez dans les affaires de son frère Richie. Erin Moran, star du petit écran dans les années 1970 et 1980, a été retrouvée morte par la police de l'Indiana, samedi après-midi. Elle avait 56 ans.

Ron Howard, son partenaire à l'écran, a fait part de sa tristesse sur Twitter, rendant hommage à celle qui «rendait les scènes meilleures, attirait les rires et illuminait les écrans».

Such sad sad news. RIP Erin. I'll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf

Henry Winkler, qui interprétait le coolissime Fonzie à l'écran, s'est lui aussi ému de la disparition de son ancienne partenaire, intervenue bien trop tôt à son goût.

OH Erin... now you will finally have the peace you wanted so badly here on earth ...Rest In It serenely now.. too soon