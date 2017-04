Télévision

RENOUVEAU La chaîne publique a annoncé que son émission phare reviendrait en septembre avec une formule renouvelée et un nouvel animateur après le départ de Georges Pernoud…

Vendredi, Georges Pernoud a annoncé son départ de « Thalassa »

Les fans du magazine craignaient qu’il ne s’arrête 42 ans après sa création

France 3 a annoncé une nouvelle formule et un nouvel animateur à la rentrée de septembre

Le départ de Georges Pernoud entraînera-t-il le renouveau de Thalassa ? C’est en tout cas ce qu’affirme France 3 dans un communiqué diffusé ce samedi. « France 3 souhaite que ce programme, emblématique de la chaîne, soit présent à la rentrée de septembre à travers une formule renouvelée et un nouvel animateur, a indiqué la chaîne publique. Cette nouvelle formule est portée par Patrick Charles, directeur des magazines, Erik Berg, rédacteur en chef et la rédaction de Thalassa. »

A travers ce communiqué, France 3 a répondu à de réelles interrogations des téléspectateurs et de la rédaction du magazine sur l’avenir de Thalassa. L’émission est diffusée le vendredi sur France 3 depuis 1975, ce qui en fait l’un des plus anciens programmes de télévision encore à l’antenne.

Un hommage à Georges Pernoud

« La chaîne salue le professionnalisme et l’enthousiasme de Georges Pernoud qui, pendant plus de quarante ans a mené avec la rédaction de Thalassa des reportages et des enquêtes de qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent », ajoute France 3, en précisant que l’animateur part « à la retraite ».

>> A lire aussi : France 3: Georges Pernoud arrête «Thalassa»

« La dernière émission présentée par Georges Pernoud sera diffusée en juin. Ce numéro portera sur les nouvelles tendances des vacances et abordera également les reportages coups de cœur de Georges Pernoud depuis la création du magazine », précise la chaîne. L’animateur de 69 ans était le créateur de l’émission et avait annoncé son départ de la chaîne en fin de saison, regrettant qu’elle soit « devenue un bouche-trou » dans « la nouvelle programmation décidée par Dana Hastier », la patronne de France 3.

