SÉRIE A la veille du premier tour de scrutin, élisez parmi ces onze chefs d’Etat fictif votre préféré…

Francis Underwood (Kevin Spacey), David Palmer (Dennis Haysbert), Francis Laugier (Niels Arestrup), Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) et Tom Kirkman (Kiefer Sutherland). - Netflix/ Twentieth Century Fox Film Corp/ Canal+/Jean-Claude Lother/Lacey Terrel/HBO/ABC/Ben Mark Holzberg

Nos onze candidats sont de sacrés personnages ! Un scénariste aurait-il pu imaginer une campagne présidentielle 2017 si riche en rebondissements et retournements de situation ? A l’aube du scrutin, le Festival Séries Mania est revenu sur la place de plus en plus importante des hommes politiques dans les séries télé, dans le cadre d’une conférence intitulée « Présidents en séries, pour qui voter ? ».

Le Président Bartlet, campé par Martin Sheen dans The West Wing ( À la Maison Blanche en français) a fait entrer la Maison Blanche dans les foyers américains. En 1999-2001, il réunit chaque semaine plus de 20 millions de téléspectateurs par épisode. Dans la vie réelle, seul le discours annuel du Président des États-Unis sur l’État de l’Union fait mieux et rassemble 40 millions de téléspectateurs en moyenne. Des sondages de popularités réalisés pendant la campagne de 2000, montrent Bartlet, largement en tête devant les candidats réels George W. Bush et Al Gore !

Sept ans avant Barack Obama, David Palmer devient le premier président noir des États-Unis dans une série, 24 heures Chrono. De Borgen à Baron noir en passant par Les Hommes de l’ombre, la fiction européenne s’est aussi intéressée aux arcanes du pouvoir.

En pleine campagne électorale, House of Cards, dont la prochaine saison est annoncée pour le 30 mai sur Netflix, a bénéficié d’un pic de visionnage en France de 30 % au premier trimestre 2017 !

Et vous citoyens ? Ces onze chefs d’Etat, tout fictifs qu’ils sont, recueilleraient-ils vos suffrages ? Le bureau de vote est ouvert !

