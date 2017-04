Télévision

Une bien triste nouvelle pour les fans de Thalassa. Georges Pernoud, son créateur et animateur phare, a annoncé à TVMag qu’il ne présenterait plus l’émission, dont l'avenir était incertain depuis des mois à cause notamment de mauvaises audiences. Il en a également profité pour pousser un coup de gueule contre la direction de France Télévisions.

« Elle est devenue un bouche-trou »

« Après le mois d’août, l’émission continuera sans moi, a-t-il déclaré avant d’ajouter, depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Hastier, elle est devenue un bouche-trou. Je ne sais pas qui la présentera et je ne vais pas m’en mêler. »

Après avoir créé l’émission en 1975, Georges Pernoud avait pris les rennes de la présentation en 1980. En août prochain, il mettra donc un terme à 37 ans de carrière. Pour le moment on ne sait pas encore si France 3 conservera le programme dans sa grille.

