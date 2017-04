Télévision

C’est ce qu’on appelle un score faiblard. Quelque 4,66 millions de téléspectateurs (21,1 % de part d’audience) ont regardé jeudi soir sur France 2 l’émission politique qui réunissait les 11 candidats à l’élection présidentielle, selon les chiffres de Médiamétrie ce vendredi.

Très loin du dernier débat

Ce score, le plus élevé de la soirée, reste très inférieur aux 6,3 millions de personnes qui avaient suivi le débat à onze sur BFMTV et CNews le 4 avril et aux plus de 10 millions réunis devant le débat avec les cinq favoris sur TF1 et LCI le 20 mars.

