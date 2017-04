Télévision

SÉRIE L’actrice, invitée d’honneur du festival, a raconté ses souvenirs sur les tournages des deux séries cultes «Urgences» et de «The Good Wife»…

Julianna Margulies dans la série « The Good Wife ». - CBS

Anne Demoulin Google+

Twitter

Rares sont les actrices de séries qui comptent deux personnages emblématiques dans leur carrière. Julianna Margulies a réussi cet exploit. Elle est toute à la fois dans l’imaginaire collectif l’inoubliable infirmière Carole Hathaway de la cultissime Urgenceset la femme bafouée de The Good Wife, Alicia Florrick. Invitée d’honneur du Festival Séries Mania, l’actrice et productrice a participé ce jeudi à une rencontre avec le public, prenant le relais du showrunner Damon Lindelof, l’homme de Lost et de The Leftovers qui préside le jury de la 8e édition du festival. Accueillie par une salve d’applaudissements, la comédienne est revenue sur son parcours durant deux heures. Voici les cinq anecdotes qu’il fallait retenir de cette discussion, animée par notre confrère de Télérama, Pierre Langlais, au Forum des Images.

Julianna Margulies rêvait d’être avocate

Julianna Margulies a incarné sur le petit écran pendant sept saisons l’une des plus brillantes avocates de Chicago. Ironie du sort, c’est précisément cette profession qu’elle rêvait d’exercer « J’étais à l’université et je pensais que j’allais être avocate à cette époque », a confié la comédienne. Elle choisit cependant l’option théâtre à l’université et incarne pour son premier rôle dans une pièce de théâtre un personnage, prénommé... « Alicia ».

Julianna Margulies, l'héroïne de "The Good Wife" voulait être avocate avant de se lancer dans la comédie #SeriesMania @20Minutes pic.twitter.com/WjQVvEAe7V — Anne Demoulin (@Andiwahloo) April 20, 2017

Julianna Margulies a bien failli ne pas jouer le rôle de Carole Hathaway

Il s’en a fallu de peu pour que la comédienne n’incarne pas l’infirmière Carole Hathaway dans la série Urgences. « Je suis allée à l’audition pour un rôle récurrent dans une série et ils m’ont fait attendre deux heures dans une pièce », a-t-elle raconté. Lorsqu’elle passe enfin l’audition, le réalisateur lui dit : « Vous n’êtes pas faite pour ce rôle, mais pourriez-vous lire quelques lignes de l’infirmière ? » Julianna Margulies n’avait initialement pas auditionné pour le rôle de Carole Hathaway. « Ils m’avaient dit que j’allais mourir dans l’épisode pilote et je me suis dit « pas de problème, je ne veux pas vivre à Los Angeles. Je n’étais absolument pas prête à signer pour un contrat de 6 ans sur une série. »

Julianna Margulies s’est endormie pendant le tournage du pilote d’« Urgences »

Le personnage de Carole Hathaway devait initialement mourir durant le pilote d’Urgences. « Je devais jouer la morte et à un moment, je me suis endormie. Je me suis réveillée et personne n’était là. J’étais branché à tout un tas d’appareils… J’ai eu très peur parce que je ne savais pas que je pouvais juste les arracher », rit l’actrice.

George Clooney a sauvé le personnage de Carole Hathaway

Clooney a tourné 14 pilotes avant de connaître le succès avec "Urgences" #SeriesMania — Anne Demoulin (@Andiwahloo) April 20, 2017

Après le tournage du pilote, George Clooney lui a laissé message : « Je ne sais pas si tu as déjà accepté un autre boulot, mais j’aimerais bien que tu attendes parce qu’il semble qu’ils vont t’offrir un rôle régulier dans la série », lui a-t-il laissé sur son répondeur. Elle le rappelle et lui dit : « Mais je suis morte ». L’acteur lui rétorque : « Non, apparemment, on peut contourner le problème. » Sans cet appel, la comédienne aurait probablement accepté d’autres rôles et le personnage de Carole Hathaway aurait réussi sa tentative de suicide.

Julianna Margulies regrette qu’Alicia Florrick ne soit pas restée avec Jason Crouse

« Ce n’est pas évident de faire quelque chose après The Good Wife », a reconnu la comédienne, qui a également révélé avoir refusé d’apparaître dans le spin off de la série The Good Fight. « Je pensais que cela ne rendrait pas service à Christine Baranski. C’est son tour, j’ai eu le mien », a-t-elle commenté. Julianna Margulies a exprimé un regret quant à la dernière saison de The Good Wife. « J’aurai souhaité qu’Alicia et Jason forment un couple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu’ils allaient super-bien ensemble. Il était suffisamment intelligent pour ne pas se mettre sur son chemin », a-t-elle lancé. De quoi énerver la team Will Gardner !

Mots-clés :