TELEVISION Dans la nuit de samedi à dimanche, W9 diffuse les six sets qui ont ambiancé Bercy le 14 avril...

Un set du Fun Radio Ibiza Experience à Bercy, le 14 avril 2017. - FREDERIC BUKAJLO SIPA

Fabien Randanne Twitter

Vendredi 14 avril, Bercy (aka l’Accor Hotel Arena) se transformait en gigantesque boîte de nuit à l’occasion de la deuxième Fun Radio Ibiza Experience. Soit une succession de sets électro de quelques-uns des meilleurs DJ actuels – Robin Schultz, Afrojack, Nervo… – pendant quatre bonnes heures face à 17.000 personnes. Un événement qu’il sera possible de (re) vivre dans la nuit de samedi à dimanche, dès 0h05, sur W9 en six modules d’une demi-heure…

Huit caméras

« On a opté pour ce format qui respectait le mieux l’intégrité des sets car, pour les DJ, un set est une œuvre à part entière et ils n’ont pas envie qu’on la tronçonne. Ils n’auraient sans doute pas accepté qu’on les condense en un montage d’une heure trente diffusé en deuxième partie de soirée », explique Tristan Jurgensen, le directeur général de Fun Radio.

Ok, mais on ne peut s’empêcher d’avoir en tête le cliché du type derrière ses platines qui agite les bras au-dessus de sa tête entre deux éclairs de stroboscopes… Autrement dit, comment faire en sorte qu’un tel show soit regardable sur le petit écran du salon ? « Je voulais retransmettre le côté grandiose de la salle », raconte le réalisateur, Laurent Brun, chargé de relever le défi. Il a pu compter sur « huit caméras de cinéma pour avoir le meilleur rendu possible ». L’une d’elle se concentrait sur les effets pyrotechniques, une autre a été disposée à quelques centimètres des platines « avec un effet de grand-angle », une troisième s’occupait de filmer le DJ de face, une quatrième était derrière son dos pour capter toutes les interactions avec le public et les autres allaient au contact de la foule.

« L’énergie du DJ »

« Mon idée était de montrer l’énergie que peut transmettre un DJ car, si lors de leurs prestations il y a des danseurs, des acrobates ou des projections vidéos sur les écrans derrière eux, ils sont aussi de vrais showmen », avance Laurent Brun, habitué à réaliser aussi bien des talk shows que des concerts. « Je suis bassiste et batteur, donc je n’ai pas trop de problèmes rythmiques », poursuit-il, prouvant qu’il s’y connaît en découpage musical.

Quant au fait d’être derrière un écran et non dans la salle, il ne semble pas être un obstacle pour les amateurs d’électro. Selon Tristan Jurgensen, 250.000 personnes ont regardé le show 2017 en direct sur le site de Fun Radio, contre 90.000 l’an passé.

