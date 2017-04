Télévision

TELEVISION Le jeune chef isérois s’est imposé face à Franck Pelux en finale du concours culinaire diffusé mercredi soir sur M6…

Jérémie et Franck, finalistes de la saison 8 de «Top Chef». - Marie ETCHEGOYEN/M6

Fabien Randanne Twitter

Jérémie Izarn est le « Top Chef » 2017 ! L’Isérois de 27 ans a remporté la finale du concours, diffusée ce mercredi sur M6. A l’issue de l’ultime épreuve tournée à l’Hotel Royal, à Evian ( Haute-Savoie), il s’est imposé face à Franck Pelux que les fidèles de l’émission considéraient pourtant comme le grand favori. L’outsider a tiré son épingle du jeu avec un menu qui sonnait très « terroir » et a su séduire la centaine de convives, majoritairement des bénévoles de la Croix Rouge, chargés de départager les deux finalistes. Il a recueilli 55.15% des voix.

>> Revivez la finale comme si vous y êtiez

Régal pour les yeux !

Son entrée était composée d’un œuf parfait, d’un bouillon de poulet et d’une mouillette de betteraves et de fruits de la passion, petite originalité de cette assiette tournée vers la ferme et la basse-cour. Son plat mettait en valeur les truites du Vercors et les noix de Grenoble, des produits de sa région, Auvergne – Rhône-Alpes, où la finale a été enregistrée mi-janvier. Enfin, son dessert consistait en une crème chocolatée lovée dans une fine sphère de sucre orangée ressemblant à une mandarine. Un régal pour les yeux !

Au cours de cette saison 8 de Top Chef, Jérémie Izarn faisait partie de la brigade de Michel Sarran. Le candidat, dont l’inamovible gâpette est devenue le signe distinctif, a risqué sa place six fois dans l’épreuve de la « dernière chance ». Mais cet autodidacte, actuel chef de La Tour des Sens à Tencin (Isère), a toujours réussi à tirer son épingle du jeu grâce à son sens créatif.

Mots-clés :