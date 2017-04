Télévision

TELEVISION L'enregistrement de l'ultime épreuve en janvier et diffusée ce mercredi soir sur M6 a été marqué par un couac...

Jérémie et Franck, finalistes de la saison 8 de «Top Chef». - Marie ETCHEGOYEN/M6

Panique en cuisine ! L’enregistrement de la finale de la saison 8 de Top Chef, en janvier dernier, a été marqué par un gros coup de stress aux fourneaux. Alors qu’ils préparaient leurs desserts, l’un des deux finalistes s’est aperçu qu’il n’aurait pas assez de glaçage pour confectionner la centaine d’assiettes demandées. Franck et Jérémie avaient pourtant fourni leurs listes d’ingrédients plusieurs semaines en amont, mais il y a eu un souci du côté des approvisionnements.

Dans la salle de restaurant de l’Hôtel Royal à Evian (Haute-Savoie), certains convives, qui venaient de finir leur plat, ont remarqué l’air soucieux de Stéphane Rotenberg. Ceux qui craignaient qu’un des candidats se soit blessé ou qu’un incendie se soit déclaré en cuisine ont été rassurés par l’annonce de l’animateur de M6 qui leur a expliqué le couac en coulisse.

« L’important, c’est l’équité »

Franck et Jérémie ont accepté la solution proposée par la production sous le contrôle de l’huissier, maître Nadjar : ne réaliser que cinquante desserts chacun. « L’important, c’est l’équité », a souligné Stéphane Rotenberg. L’incident ne sera peut-être pas évoqué dans l’émission diffusée ce mercredi soir. Et pour cause : tous les convives ont pu goûter les deux desserts, en les partageant avec leurs voisins et évaluer les menus en connaissance de cause.

En aparté, l’animateur semblait bien embêté pour la régie cuisine, chargée des approvisionnements : « C’est dommage, ils bossent toute l’année comme des dingues et là ça risque de leur retomber dessus ! Quand vous voyez la liste d’ingrédients dont ils doivent s’occuper, c’est monstrueux… »

