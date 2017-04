Télévision

TELEVISION Jérémie et Franck, les deux finalistes de la saison 8, s'affrontent lors d'une ultime épreuve à l'Hôtel Royal, à Evian...

Franck et Jérémie, finalistes de «Top Chef» saison 8.

Jérémie et Franck s’affrontent ce mercredi soir en finale de « Top Chef » sur M6. 100.000 euros maximum sont à la clé.

Ils ont chacun composé un menu (entrée, plat, dessert) pour cent convives, essentiellement des bénévoles de la Croix Rouge, ainsi que pour les quatre chefs qui auront leur mot à dire pour les départager.

21h14: Franck ou Jérémie ?

Allez, petit sondage... Selon vous, qui va l'emporter

Selon vous, qui va gagner cette finale de #TopChef ? — Fabien Randanne (@fabrandanne) April 19, 2017

Jérémie Izarn, le sérieux outsider. A 27 ans, il est le chef de La Tour des Sens à Tencin (Isère). Celui qui se distingue par sa discrétion et son inamovible gâpette a risqué sa place six fois dans l’épreuve de la «dernière chance», mais a toujours réussi à tirer son épingle du jeu. Cet autodidacte a su gagner sa place en finale avec son sens créatif. Il faisait partie de la brigade de Michel Sarran.

Franck Pelux, le favori. A 28 ans, il est le chef exécutif du restaurant Temple à Pékin (Chine) où il gère une brigade de 30 personnes. Au cours de cette saison huit, il est allé trois fois en épreuve de la «dernière chance» pour garder sa place dans le concours mais a été à plusieurs reprises le « coup de cœur » des chefs. Il a aussi été plébiscité par les critiques du Guide Michelin lors de l’épisode 11. Il faisait partie de la brigade de Philippe Etchebest.

21h10 : Passage en revue des deux finalistes !

20h50: Petite mise en bouche

Le compte-rendu (sans gros spoiler, c'est promis) des coulisses du tournage de cette finale tant attendue est à lire ici...

Bonsoir ! Finissez de préparer vos plateaux-repas et installez-vous confortablement pour suivre cette finale en notre compagnie. On était sur place lors du tournage, le 13 janvier à Evian - on a même voté pour notre menu préféré (enfin «J'ai voté», j'ai l'impression d'être Alain Delon à force de parler à la troisième personne du singulier). Je vous promets plein d'infos bonus et mon avis (qui n'engage que moi, donc) sur les assiettes préparées par les candidats. Bref, la finale de Top Chef comme si vous y étiez...

