SÉRIE TV «Les Simpson» faisaient leur première apparition il y a 30 ans à la télévision américaine, et sont à l'origine de plusieurs séries animés et cultes pour adultes diffusées sur la Fox...

«Les Simpson» se sont invités le temps d'un épisode crossover chez «Les Griffin» en 2014 - FOX

Les Simpson ? Fox. South Park ? Pas Fox (Comedy Central). Les Griffin ? Fox. Daria ? Pas Fox (MTV). Si la distinction ne s’est pas faite en France - elles ont toutes été diffusées sur Canal + -, elle a toute son importance aux Etats-Unis. La Fox est l’un des quatre gros networks américains, et la chaîne des séries cultes X-Files, Beverly Hills, Ally McBeal, Prison Break, 24 heures chrono… mais également des Simpson, Les Griffin, Futurama, American Dad ou encore la toujours inédite en France Bob’s Burgers. Des « dessins animés » qui ont bousculé les habitudes, les audiences, l’humour et le politiquement correct.

Alors que Les Simpson fêtent mercredi les 30 ans de leur toute première apparition (dans The Tracey Ullman Show), Séries Mania rend hommage à ces séries avec une programmation spéciale - dont une séance en plein air des Simpson jeudi sous la canopée du Forum des Halles. Tu sais que tu regardes une série d’animation de la Fox car…

Elles passent en prime time

Non, l’animation, ce n’est pas que pour les enfants. Pourtant, ce cliché a eu la vie dure, jusqu’aux films Pixar et Ghibli et à l’exception d’un Planète sauvage ou d’un Fritz le chat. Et ne parlons pas de la télévision, ou à part au Japon, elle était cantonnée aux cases jeunesse. Pourtant, le 17 décembre 1989, la Fox prend le pari de faire des Simpson une série animée à part entière, diffusée en prime time. A l’heure où les enfants dorment. Si elle n’est pas la première (c’est Les Pierrafeu sur ABC dans les années 1960), son succès a eu un effet boule de neige, et le dimanche soir devient bientôt le rendez-vous des « dessins animés » pour adultes, avec King of the Hill, Les Griffin, Les Stubbs, American Dad, Futurama et Bob’s Burgers. En 2005, la Fox lui donne même un nom : « Animation Domination ». Tout est dit.

Elles sont éternelles

Avec maintenant 28 saisons (!), Les Simpson a dépassé il y a peu les 600 épisodes et est d’ores et déjà renouvelée pour deux saisons supplémentaires. Impressionnant. Elle est la série de tous les records, en nombre d’épisodes, longévité, etc. Mais il s’agit presque d’une promenade de santé, comparée aux destins des Griffin et Futurama. Toutes deux ont été annulées après quelques saisons, respectivement trois et quatre, avant de ressusciter des années plus tard. En effet, elles ont été un tel carton lors des rediffusions et en DVD, que le studio 20th Century Fox avait changé d’avis.

Les Griffin a repris sa case du dimanche soir sur la Fox, a eu les honneurs du spin-off avec The Cleveland Show et bouclera en mai sa saison 15. Futurama a changé de diffuseur (Comedy Central a racheté les droits) et est revenu tout d’abord sous la forme de quatre films direct-to-DVD, suivis de deux vraies saisons. La série s’est terminée en 2013. American Dad a également changé de chaîne, de la Fox à TBS, avec pour conséquence une saison 11 de transition… et de trois épisodes.

Elles ont leur humour bien à elles

Et il y a une très bonne raison à cela. Derrière les séries d’animation de la Fox se cachent bien sûr des dizaines d’auteurs mais seulement deux créateurs phares : Matt Groening pour Les Simpson et Futurama, et Seth MacFarlane pour Les Griffin, American Dad ou encore The Cleveland Show. Qu’il s’agisse de la famille américaine moyenne ou du New York de l’an 3000, Matt s’est fait une spécialité de la chronique et satire du quotidien, avec toujours cette culture du loser magnifique et des clins d’œil pop à tous les plans (surtout au second, regardez bien). Seth partage cet humour de (auto) citation, mais est prêt à aller plus loin, dans le surréalisme voire le non-sensique, sur l’autel de la blague. En plusieurs décennies de séries et centaines d’épisodes, la Fox a créé ses propres références : le gag du canapé, les épisodes Halloween, le robot alcoolique Bender, Giggity giggity goo…

Elles prédisent l’avenir

« Ça craint d’avoir raison », peut-on lire sur le tableau de Bart, le lendemain de l’élection de Donald Trump. Il faut dire que Les Simpson l’avait « prévu » il y a 16 ans. Mais ce n’est pas tout : le prix Nobel, les Panama papers, le boson de Higgs, le Wrecking Ball de Miley Cyrus… ils les avaient aussi. La boule de cristal de Futurama avait, elle, prédit l’Oculus Rift (normal pour une série SF) et la bourde de Steve Harvey à Miss Univers ( ah oui quand même). Si Les Griffin n’ont pas vu venir l’attentat de Boston en 2013, un épisode diffusé trois semaines avant évoquait le marathon, et Peter écrasant ses concurrents en voiture, ainsi que l’explosion de la bombe d’un terroriste. De quoi nourrir les trolls conspirationnistes, et forcer Fox à retirer l’épisode de son offre VOD.

The Simpsons updates its 2000 prediction of a Trump Presidency... #TheSimpsons pic.twitter.com/Myf5rYb9Dj — The Simpsons (@TheSimpsons) November 14, 2016

Elles sont antirépublicaines (sur une chaîne républicaine)

Propriété du milliardaire Rupert Murdoch, Fox est également la grande soeur des chaînes Fox Kids, FX et l’inénarrable Fox News. Difficile de faire plus Républicain, et pourtant Les Simpson & Cie ne se sont jamais gênées pour tacler la droite américaine en général, et la famille Bush en particulier. Et sur tous les sujets : le mariage gay, le dérèglement climatique, le port d’armes, la corruption… Seth MacFarlane s’en cache encore moins, et a créé American Dad, et son agent de la CIA conservateur, parano et débile, en réaction à l’élection de George Bush en 2000. « We are watching FOX… »

