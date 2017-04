Télévision

TELEVISION France 2 a finalement confirmé la tenue de son émission politique jeudi prochain…

Les candidats à la présidentielle s'affronteront-ils une dernière fois avant le premier tour? - BLONDET-POOL/SIPA

C.W.

France 2 a confirmé la diffusion d’une émission politique rassemblant les onze candidats à la présidentielle jeudi soir à 20 heures, selon un communiqué diffusé ce mardi à l’issue d’une ultime réunion avec les représentants des candidats. Face aux défections de certains candidats, la chaîne avait dû revoir le format de son rendez-vous politique.

>> A lire aussi. Débat présidentiel: À chaque candidat sa petite (ou grosse) approximation

Des entretiens individuels de 15 minutes

A l’origine, France 2 devait organiser un nouveau débat à onze, quelques semaines seulement après celui organisé par BFMTV et CNEWS. Un rendez-vous télévisé que certains candidats ont jugé trop proche du premier tour, et donc trop dangereux pour eux. D’autant que comme le rappelle Sud-Ouest, à minuit vendredi débutera la période de réserve et les candidats à la présidentielle ne pourront plus s’exprimer publiquement, jusqu’au vote.

A la suite des refus deJean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, France 2 avait alors décidé de modifier le format de son émission, et de proposer à la place des entretiens individuels de 15 minutes portants exclusivement sur les programmes des candidats. Mais tel que le rapporte Le Monde, si Benoît Hamon maintient sa venue et que le candidat d’En Marche ! n’est plus aussi réticent qu’il l’était, Mélenchon ou encore Marine Le Pen sont quant à eux encore sceptiques concernant le timing. Un problème supplémentaire pour la chaîne, car en cas d’absence de candidats, elle pourrait tout de même être dans l’obligation de rattraper les temps de parole.

Mots-clés :