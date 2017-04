Télévision

TELEVISION Invitée sur le plateau de Yann Barthès, l’actrice, venue présenter son nouveau film, a longuement complimenté le chroniqueur…

Martin Weill et Louise Bourgoin sur le plateau de «Quotidien» - Capture d'écran Twitter

C.W.

Et la palme de la séquence choupinou de ce début de semaine est attribuée à… Quotidien ! Invitée ce lundi par Yann Barthès pour la promo de son nouveau film Sous le même toit, Louise Bourgoin en a profité pour déclarer sa flamme à Martin Weill. Et face aux nombreux compliments de la jeune femme, le chroniqueur ne savait plus où se mettre.

« Vous êtes très beau »

« Je pourrais être votre mère, mais je voulais juste vous dire que vous êtes très beau », a déclaré Louise Bourgoin à Martin Weill face à un Yann Barthès hilare. « Ce qui est très beau, c’est que vous ne savez pas que vous êtes beau. Je suis fan ! » a poursuivi l’actrice, devant Martin Weill plus gêné que jamais, les joues rouge écarlate. Une séquence longuement applaudie par le public, et qui s’est terminée par une bise entre Louise Bourgoin et le chroniqueur, visiblement intimidé par la situation.

